Barcelona deplasmanda yıkıldı: 9 maçlık serisi sona erdi!

19.01.2026 10:10:00
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad'a 2-1 mağlup oldu.

İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında Barcelona deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Anoeta Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Barcelona ligde 9 maç sonra kaybetti.

9 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikel Oyarzabal ve 71. dakikada Gonçalo Guedes kaydetti. Barcelona'nın tek golü 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 24 puan olurken, Barcelona, Real Madrid ile puan farkını 4'e çıkarma fırsatını geri tepti ve 49 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Barcelona, Oviedo'yu ağırlayacak. Real Sociedad ise Celta'yı konuk edecek.

