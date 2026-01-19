Porto'dan deplasmanda kritik galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 10:03:00
Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vitoria Guimaraes'i 1-0 mağlup etti.

Portekiz Premier Lig'in 18. hafta maçında Porto deplasmanda Guimaraes'i 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Alan Varela penaltıdan kaydetti.

DENİZ GÜL FORMA GİYDİ

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Porto'da Samu 27. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Guimaraes'de Telmo Arcanjo 90+9'da kırmızı kart gördü.

PUAN FARKI 7 OLDU

Bu sonuçla birlikte en yakın takipçisi Sporting Lizbon ile puan farkını 7'ye çıkaran Porto 52 puan olurken, Guimaraes 25 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Porto, Gil Vicente'yi konuk edecek. Guimaraes ise Estoril deplasmanına gidecek.

