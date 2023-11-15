Barcelona efsanesi Carles Puyol'dan Xavi'ye destek!
Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, Xavi Hernandez'in eleştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, Xavi Hernandez'in performansını değerlendirdi.
Carles Puyol yaptığı açıklamada, "Xavi, Barcelona gibi zorlu bir kulübün başında olduğunun farkında. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama eminim o bu durumu tersine çevirecek." dedi.
Puyol ayrıca, "Barcelona'yı biliyorum, iki maç kaybettiğinizde ya da iyi oynamadığınızda eleştiriler artıyor. Takımdan ve Xavi'den beklenti büyük. Sakatlıklar sebebiyle zor anlar yaşadık ve eminim her şey daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Barcelona, LaLiga'da 30 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla lider olsa da Katalan devi 4. hafta maçında Shakhtar'a 1-0 mağlup olmuştu.
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