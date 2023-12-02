Barcelona evinde ASVEL'i rahat devirdi
EuroLeague karşılaşmasında Barcelona evinde konuk ettiği ASVEL'i 101-92 yendi.
EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında ağırladığı ASVEL'i 101-92 mağlup etti ve 9. galibiyetini aldı.
Barcelona'da, Nicolas Laprovittola 28 sayı 9 asist ile galibiyetin mimarı oldu.
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