Barcelona evinde ASVEL'i rahat devirdi

EuroLeague karşılaşmasında Barcelona evinde konuk ettiği ASVEL'i 101-92 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:15
Barcelona evinde ASVEL'i rahat devirdi
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EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında ağırladığı ASVEL'i 101-92 mağlup etti ve 9. galibiyetini aldı.

Barcelona'da, Nicolas Laprovittola 28 sayı 9 asist ile galibiyetin mimarı oldu.


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