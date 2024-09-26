Barcelona, evinde Getafe'yi tek golle geçti
İspanya La Liga 7. hafta maçında Barcelona, evinde Getafe'yi 1-0 mağlup etti.
İspanya Ligi'nde 7. hafta maçında Barcelona, Getafe'yi ağırladı. Mücadeleyi Barcelona 1-0 kazandı ve Hansi Flick ile sezona 7'de 7 yaparak başladı.
Barcelona'da Robert Lewandowski, 19. dakikada attığı golle Katalan ekibine galibiyeti getirdi. Bu gol ayrıca La Liga'nın 6500. golü olarak kayıtlara geçti.
Getafe'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, 80. dakikada Chrisantus Ugonna Uche'nin yerine oyuna girdi.
Ligde oynadığı 7 maçı kazanan Barcelona puanını 21 yaptı ve haftayı yine liderlik koltuğunda kapattı. Getafe 4 puanda kaldı.
Etiketler: #İspanya #la liga #barcelona #GETAFE
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