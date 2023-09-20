Barcelona farklı başladı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 02:42

Güncelleme: 20.09.2023 - 02:42

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Nou Camp'taki mücadeleyi Katalan devi 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 66. dakikalarda Joao Felix, 19. dakikada Robert Lewandowski, 22. dakikada Jelle Bataille (KK), ve 54. dakikada Gavi attı.

Barcelona'da 19. dakikada fileleri havalandıran Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından Avrupa kupalarında 100 gol barajına ulaşan 3. oyuncu oldu.

Barcelona'da iki gol atan yeni transfer Joao Felix, Lewandowski'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Katalan ekibinde 68. dakikada oyuna dahil olan Lamine Yamal, Barcelona forması altında Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç oyuncu oldu. Yamal, bu anlamda ayrıca Devler Ligi'nde maça çıkan en genç ikinci isim oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona, ilk haftada 3 puanı hanesine yazdı. Royal Antwerp, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı.

Barcelona, gruplardaki bir sonraki haftada Porto deplasmanına gidecek. Antwerp ise sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.