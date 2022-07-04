Barcelona, Franck Kessie'yi renklerine bağladı
İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, İtalyan kulüp Milan ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanya'daki Real Madrid hegemonyasına son vermek isteyen Barcelona transferdeki ilk hamlesini yaptı. Katalan devi, Milan'ın orta sahası Franck Kessie'yi kadrosuna kattı.
Fildişi Sahilli orta sahanın sözleşmesi haziran ayında sona ermişti. Milan'ın 11 yıl sonra kazandığı Serie A şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kessie, Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 500 milyon Euro olarak belirlendi.
2019 yazında 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu İtalyan ekibinde 223 maça çıkan Kessi, 37 gol ve 16 asistle takımına katkı sağladı.
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