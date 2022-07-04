Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Avusturya'daki kamp programı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya kampı programı belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray takımı, 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Avusturya'nın Graz kentine gidip, oradan karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yapacak.
4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Birinci etap kamp çalışmalarını 19 Temmuz'a dek burada sürdürecek Galatasaray, 4 hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz'la Merkur Arena'da, 13 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Macaristan'dan MOL Fehervar'la Profertil Arena Hartberg'de, 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'la Profertil Arena Hartberg'de ve 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice'yle Graz-Weinzödl Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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