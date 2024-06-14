Barcelona Joan Penarroya'yı açıkladı!
Roger Grimau ile yollarını ayıran Barcelona, başantrenörlük görevine Joan Penarroya'yı getirdi.
EuroLeague'de Play-Off'larda elenen ve İspanya'da ise Real Madrid'e yarı finalde kaybeden Barcelona, Roger Grimau ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Barcelona resmi sitesinden yaptığı açıklamada Joan Penarroya'yı takımın başına getirdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada 55 yaşındaki İspanyol başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Son olarak Baskonia'yı çalıştıran Joan Penarroya istenilen performansı veremediği için sadece 6 ay takımın başına kalabilmişti.
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