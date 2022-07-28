Barcelona, Jules Kounde'yi açıkladı

Barcelona, Sevilla ile Jules Kounde transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 20:37
Barcelona, Jules Kounde'yi açıkladı
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Barcelona, Chelsea ile girdiği transfer yarışını kazandı ve Jules Kounde transferinde mutlu sona ulaştı.

Katalan devinden yapılan açıklamada, Fransız stoper için Sevilla ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Barcelona, ayrıca, Kounde'nin sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

Barcelona, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla'ya 50 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro da bonus ödeyecek.


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