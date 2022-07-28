Barcelona, Jules Kounde'yi açıkladı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 20:37

Barcelona, Chelsea ile girdiği transfer yarışını kazandı ve Jules Kounde transferinde mutlu sona ulaştı.

Katalan devinden yapılan açıklamada, Fransız stoper için Sevilla ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Barcelona, ayrıca, Kounde'nin sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

Barcelona, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla'ya 50 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro da bonus ödeyecek.