Barcelona, Lewandowski'den 20 milyon euro bekliyor
Barcelona, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin forma satışından 20 milyon euro bekliyor.
Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Barcelona, Polonyalı golcünün transferinden de önemli bi gelir bekliyor.
Sporx'in haberine göre; Barcelona'nın, Polonyalı golcü ile 9 numara konusunda anlaştığı belirtildi. Katalan devinin, 33 yaşındaki futbolcunun forma satışından da 20 milyon euro'luk gelir hedeflediği ifade edildi.
Öte yandan Barcelona'nın, geçen sezon takımda 9 numarayı giyen Memphis Depay'la yollarını ayırmak istediği aktarıldı.
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