Barcelona, lige son dakika golü ile tutundu!

İspanya La Liga 25. hafta maçında Barcelona, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:46
Barcelona, lige son dakika golü ile tutundu!
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La Liga 25. hafta maçında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazandı.

Barcelona, 45. dakikada Robert Lewandowski ile öne geçerken, Celta Vigo bu gole 47. dakikada Aspas ile cevap verdi. Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Barcelona penaltı kazandı. Topun başına geçen Lewandowski, 90+7'de takımını öne geçirerek maçı kazandı.

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Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 54 yaparak zirve yarışına tutundu.Celta Vigo ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Getafe'yi ağırlayacak. Celta Vigo, Cadiz deplasmanına gidecek.


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