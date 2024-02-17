Barcelona, lige son dakika golü ile tutundu!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:46

Güncelleme: 17.02.2024 - 22:46

La Liga 25. hafta maçında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazandı.

Barcelona, 45. dakikada Robert Lewandowski ile öne geçerken, Celta Vigo bu gole 47. dakikada Aspas ile cevap verdi. Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Barcelona penaltı kazandı. Topun başına geçen Lewandowski, 90+7'de takımını öne geçirerek maçı kazandı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 54 yaparak zirve yarışına tutundu.Celta Vigo ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Getafe'yi ağırlayacak. Celta Vigo, Cadiz deplasmanına gidecek.