Barcelona Portekiz'de 1 attı 3 aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Barcelona, deplasmanda Porto'yu 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 06:38
Barcelona Portekiz'de 1 attı 3 aldı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Porto ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio Do Dragao'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0'lık skorla kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 45+1'nci dakikada İlkay Gündoğan'ın asistiyle Ferran Torres kaydetti. 

Katalan ekibinde Gavi, 90+3'ncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Porto 3 puanda kaldı. 

Porto grubun üçüncü maçında Antwerp deplasmanına giderken, Barcelona sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. 


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