Barcelona sahasında Olympiakos'u farklı devirdi!

21.10.2025 21:49:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, konuk ettiği Olympiakos'u 6-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, Olympiakos'u konuk etti. 

Estadi Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 6-1 kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 7, 39 ve 36. dakikalarda Fermin Lopez, 68. dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 74 ve 79. dakikalarda ise Marcus Rashford kaydetti.

Olymiakos'un tek golü ise 53. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi'den geldi. Bu gol, Yunan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu.

Öte yandan Olympiakos'ta Santiago Hezze, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

VAR KARARI DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 50. dakikasında Olympiakos'un soldan geliştirdiği atakta Ortega'nın ortasında Podence topu kontrol etti ve ceza sahasına gönderdi. El Kaabi'nin kafa vuruşu ağlarla buluşsa da, yardımcı hakem ve VAR ekibi pozisyonu incelemeye aldı.

Maçın hakemi Urs Schnyder, 51. dakikada monitöre giderek pozisyonu izledi. VAR incelemesinin ardından Podence'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Ancak pozisyonun hemen öncesinde topun Barcelona savunmacısı Garcia'nın eline çarptığı tespit edilince, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Olympiakos'ta topun başına geçen El Kaabi, 53. dakikada sol ayağının üstüyle sağ köşeye sert bir plase vuruş yaparak direğe çarpan topu ağlara gönderdi. 

