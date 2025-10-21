Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı'dan kaptanlık açıklaması: 'Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra...'

21.10.2025 18:57:00
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konyaspor karşılaşması öncesi gündem hakkında konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacakları maç öncesi gündem hakkında sorulan soruları yanıtladı.

"TAŞLAR YERLERİNE OTURACAK"

Yeni bir takım olduklarını belirten Adalı, "Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız. Moral bozmaya gerek yok. Çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ FAZLA ABARTILDI"

Takım kaptanlığı kararı hakkında sorulan soruya Serdal Adalı, "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması... İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka bir sebep yok" cevabını verdi.

