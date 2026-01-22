Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona, Slavia Prag'ın hayallerini bitirdi

22.01.2026 09:21:00
Cumhuriyet Spor
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Slvaia Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 4-2 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile İspanyol ekibi Barcelona karşılaştı. Barcelona geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

Slavia Prag'ın golleri 10. dakikada Vasil Kusej ve 44. dakikada Robert Lewandowski'den (kendi kalesine) geldi.

Barcelona'nın gollerini 34 ve 42. dakikada Fermin Lopez, 63. dakikada Dani Olmo , 70. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 13'e yükseltti. 3 puanda kalan Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Barcelona, Kopenhag'ı ağırlayacak. Slavia Prag, Pafos'a konuk olacak.

