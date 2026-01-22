Barcelona, Slavia Prag'ın hayallerini bitirdi

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile İspanyol ekibi Barcelona karşılaştı. Barcelona geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.
Slavia Prag'ın golleri 10. dakikada Vasil Kusej ve 44. dakikada Robert Lewandowski'den (kendi kalesine) geldi.
Barcelona'nın gollerini 34 ve 42. dakikada Fermin Lopez, 63. dakikada Dani Olmo , 70. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 13'e yükseltti. 3 puanda kalan Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Barcelona, Kopenhag'ı ağırlayacak. Slavia Prag, Pafos'a konuk olacak.