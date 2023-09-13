Barcelona Sportif Direktörü Deco: 'Messi, Barcelona tarihinin en iyisi'
Barcelona Sportif Direktörü Deco, Lionel Messi'nin geri dönüşü hakkında konuştu.
Barcelona Sportif Direktörü Deco, Lionel Messi'nin geri dönme ihtimaliyle ilgili konuştu.
Deco, Messi'yi tekrardan Barcelona'da görme arzusu olduğunu itiraf etti.
Messi ile iletişiminin artık daha az olduğunu söyleyen Deco, "Leo benim arkadaşım, onu çok seviyorum. Artık daha az iletişim kuruyoruz çünkü çok uzakta. Hepimiz Leo'nun geri dönmesini istedik ama daha önce duyduğumuz durumlar nedeniyle bu mümkün olmadı." şeklinde konuştu.
Messi'nin Barcelona tarihinin en iyisi olduğunu belirten Deco, ''Messi, bu kulüp tarihinin en iyi oyuncusu. Inter Miami'de mutlu olduğunu ve orada olmaktan keyif aldığını görüyorum. Bir Barcelona ve Leo taraftarı olarak ona en iyi dileklerimi sunuyorum.'' yorumunu yaptı.
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