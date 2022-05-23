Barcelona, Villarreal karşısında sezonu yenilgiyle kapattı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona, sahasında Villarreal'e mağlup oldu. Sezonu ikinci bitiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
Barcelona, taraftarı önünde oynadığı sezonun son maçında, Villarreal'e kaybetti.
Villarreal'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri Alfonso Pedraza (Dk. 41) ve Moi Gomez (Dk. 55) attı.
Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
Ligi 5. bitiren Real Betis UEFA Avrupa Ligi, 6. Real Sociedad ve 7. Villarreal ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
La Liga'dan düşen takımlar ise Alaves, Levante ve Granada olarak sıralandı.
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