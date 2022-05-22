Yunus Akgün Adana Demirspor'a veda etti

22 Mayıs 2022 Pazar, 23:14

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, başarılı bir sezonun ardından yuvasına geri döndü. Yunus Akgün, yaptığı bir paylaşım ile Adana Demirspor camiasına veda etti.

Yunus Akgün, yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Adana Demirspor Ailesi, Ailem; benim için bu mesajı yazmak oldukça zor ama A'dan Z'ye hepinize çok borçlu olduğumu biliyorum. Burada, bu güzel şehirde ve bu büyük kulüpte geçirdiğim günleri asla unutmayacağım. Başta Başkanımız Murat Sancak'a (Bir başkandan çok daha fazlası, Ağabey, Baba...), Asbaşkanımız Metin Korkmaz'a üzerimde bu bir sene içerisinde en az alt yapıdaki hocalarım kadar emeği olan, benim için çok değerli olan ve bir ömür boyu çok değerli kalacak. Vincenzo Montella hocama, Yönetim Kurulu üyelerimize, Sportif Direktörümüz Gökhan Göktürk'e, kulüp emekçilerimize, 2 yıldır beraber Mavi-Lacivertli formayı terlettiğimiz takım arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime ve siz güzel, coşkulu, asi ve büyük sevdalı Adana Demirspor taraftarlarına yaşattığınız her şey için teşekkür ederim. Burada bulunduğum süre içerisinde bir gün bile mutsuz olmadım ve bir gün bile umudumu kaybetmedim... Adana Demirspor forması giymek ve bu kulüpte oynamak gerçekten çok özeldi ve hep öyle kalacak. Bir tane Çubuklu Adana Demirspor formamı evime götürüyorum, kim bilir belki bir gün yine buluşuruz... Bu sürede beni takip etmeyi unutmayın, sizleri onurlandırmaya devam edeceğim ve hep kalbimin bir köşesi Mavi-Lacivert olacak..."