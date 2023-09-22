Barcelona, Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Xavi ile kulüp arasındaki sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklanırken, sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonu da olduğu ifade edildi.
Barcelona'nın başında 96 resmi maça çıkan 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, bu maçlarda 61 galibiyet 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 2.07 puan ortalaması yakaladı. Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
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