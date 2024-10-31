Barcelona'da ilk hedef Rafael Leao!
Barcelona, Milan'da forma giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için oyuncunun durumunu takip ediyor.
LaLiga'da ezeli rakibi Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Barcelona, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao'nun durumunu yakından takip ediyor.
Haberde, Barcelona'nın bu transferi öncelikli olarak gördüğü ve Başkan Joan Laporta'nın, Rafael Leao transferi için her şeyi yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Öte yandan haberde, Rafael Leao'nun Milan'da ara ara yedek kalması sebebiyle mutsuz olduğu ve ayrılık fikrine eskiye oranla daha sıcak baktığı kaydedildi.
25 yaşındaki Portekizi hücum oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #Rafael Leao #transfer #barcelona #milan
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