Barcelona'da Lewandowski kararı!
Barcelona, Robert Lewandowski'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor.
Barcelona, deneyimli golcüsü Robert Lewandowski ile yola devam etmek istiyor.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski'nin sözleşmesinde bu sezon maçların yüzde 55'inde forma giymesi halinde kontratın 2026 yılına kadar uzatma maddesi yer alıyor.
Barcelona'nın, performansının ardından Lewandowski'nin sözleşmesindeki bu maddeyi kaldırmak ve Polonyalı futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi.
Barcelona'nın ayrıca yeni sözleşmeye hem Lewandowski hem de kulüp adına 2026 yazında geçerli olacak bir çıkış maddesi koymayı planladığı aktarıldı.
Lewandowski'nin yönetim ile ilişkilerinin iyi olması nedeniyle kulüpten gelecek yeni sözleşme teklifine sıcak bakabileceği ve Barcelona'da yeni sözleşmenin bir sorun olmayacağı yazıldı.
Barcelona forması altında toplamda 129 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 91 gol attı ve 20 asist yaptı.
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