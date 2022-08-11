Barcelona'da lisans krizi: Son gün cumartesi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:57

Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden olan La Liga ekibi Barcelona büyük bir finansal krizle karşı karşıya. Yaklaşık 1.14 milyar Euro borcu bulunan Katalan temsilcisi, yeni transferlerine lisans çıkaramayacak noktaya geldi.

La Liga'nın ilgili prosedürlerine göre borcu sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Barcelona'da başkan Joan Laporta, kulübe yeni mali kaynaklar yaratmaya çalışıyor. Ancak Laporta'nın bulduğu çözümler, kulübün geleceğinin ipotek altına alınması anlamına geliyor.

LİSANSLARI ÇIKMAZSA GERİ DÖNECEKLER

Yeni transferlerine henüz lisans çıkartamayan Barcelona, bu probleme çözüm bulamaması durumunda iki önemli yeni transferini kaybedebilir.

Serie A takımlarından Milan, Katalan ekibi Barcelona'nın yolunu tutan Franck Kessie'nin yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, Kessie'yi sürpriz bir şekilde yeniden kadroya dahil etme ihtimali doğdu. Oyuncu, cumartesi gününe kadar lisansı çıkmazsa takımdan ayrılma hakkına sahip olacak. Benzer bir durum Chelsea'den kadroya katılan Andreas Christensen için de geçerli.

ESPN'de yer alan haberde, her iki oyuncunun da kontratında sezonun ilk maçı oynandığı sırada lisanslarının çıkmaması halinde serbest kalabilecekleri yönünde bir madde olduğu belirtildi.

Robert Lewandowski de dahil olmak üzere yeni hiçbir oyuncusunun lisansını çıkartamayan Barcelona, şimdi Christensen ve Kessie krizlerini çözmeye odaklanmış durumda.

Sözleşmelerinde özel durumları bulunan Christensen ve Kessie haricinde Robert Lewandowski dahil diğer 3 yeni transfer, lisansları çıkmaması halinde tribünde oturacak.

AÇILIŞ MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

Robert Lewandowski, Andreas Christensen ve Jules Kounde, Cumartesi günü Rayo Vallecano karşısında oynanacak ilk hafta maçının kadrosunda yer alıyor.