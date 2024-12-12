Barcelona'da sezonun MVP'si Raphinha
İspanyol devi Barcelona forması giyen Raphinha, bu sezon 23 maçta 17 gol attı ve 10 asist yaptı.
Barcelona forması giyen Raphinha'nın bu sezon durmaya niyeti yok. Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynadığı maçta da fileleri havalandıran Raphinha, bu sezonki gol sayısını 17'ye çıkardı.
Bu sezon toplamda 23 maçta sahne alan Brezilyalı futbolcu, 17 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 10 kez asist yaptı.
Barcelona'da şimdiden sezonun MVP adaylarından biri olarak gösterilen Raphinha, bu istatistikleriyle kariyerinin en formda dönemini yaşıyor.
Raphinha, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, "Barcelona için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." demişti.
Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #barcelona #Raphinha #MVP
Spor Haberleri
- Barcelona'da sezonun MVP'si Raphinha
- Emre Kocadağ resmen açıkladı!
- Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber!
- Nuri Şahin: Tercihim Real Madrid
- 2025'te FIFA kokartı takacak Türk hakemler açıklandı!
- Jose Mourinho'ya sürpriz talip!
- Ronaldo'nun Dünya Kupası paylaşımına tepki yağdı!
- Arias transferinde Galatasaray'a sürpriz rakipler!
- Galatasaray'ı eleyen Young Boys kabusu yaşıyor!
- 12 Aralık günü maç programı...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Ortadoğu projesi eşbaşkanı
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Esad'a ikinci darbe
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- ‘Yumurtacı müdire’ soruşturması
- Polis müdürlerine gözaltı: 'Cevheri Güven' ayrıntısı
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- Sette kavga çıkmıştı: Siyah Kalp dizisinde flaş ayrılık