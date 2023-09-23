Barcelona'dan 8 dakikada mucize geri dönüş!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 21:46

Güncelleme: 23.09.2023 - 21:46

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Barcelona'da oynanan mücadeleyi Barça 3-2'lik skorla kazandı.

Celta Vigo, 19. dakikada Jorgen Larsen'in golüyle öne geçti. Anastasios Douvikas, 76. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Robert Lewandowski, 81. dakikada skoru 2-1'e getirdi. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Polonyalı gol makinesi, skora dengeyi getirdi.

İkinci golün asistini yapan Joao Cancelo, 89. dakikada fileleri havalandırarak Barça'nın geri dönüşünü tamamladı.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 16'ya yükseltti. Rafa Benitez'in çalıştırdığı Celta Vigo ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Real Mallorca deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.