Barcelona'dan Messi açıklaması! 'Baskıdan uzak olmayı seçti'
Barcelona kulübü, Lionel Messi'nin Inter Miami kararı sonrası açıklama yaptı.
Barcelona kulübü, Inter Miami'ye gitme kararı alan Lionel Messi'yle ilgili flaş bir açıklama yayınladı.
Açıklamada Barcelona'nın Messi'ye teklif yaptığı ancak süper yıldızın daha az baskı yaşayıp daha az talebin olduğu bir ligde oynamayı seçtiğinin altı çizildi.
İşte Barcelona kulübünden yapılan Messi açıklaması:
"5 Haziran Pazartesi günü, Lionel Messi'nin babası ve temsilcisi Jorge Messi, Barcelona'dan teklif almasına rağmen, oyuncunun Inter Miami'ye gitme kararını kulübe bildirdi. Başkan Laporta, Messi'nin son yıllarda maruz kaldığı baskı ve spot ışıklarından uzak, daha az talebin olduğu bir ligde mücadele etme kararına saygı duydu"
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