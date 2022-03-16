Barcelona'nın kamp kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı. İspanya Ligi ekibi, İstanbul'a 6 oyuncusundan yoksun olarak geldi.
Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İstanbul'da karşılaşacak olan Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.
Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde İstanbul'a getirilmedi.
Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:
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