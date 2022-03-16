Olympique Lyon, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu transferine hazır
Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Fransız ekibin transfer için yazı beklediği belirtildi.
Bu sezon ligde belirlenen hedefin altında kalan fakat Avrupa'da namağlup olarak yoluna devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupalı kulüplerin transfer listelerinde yerini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini izlemeye gelen Olympique Lyon direktörü Vincent Ponsot, takibinde olduğu Kerem Aktürkoğlu'nda karar kıldı.
Sport'un haberine göre Olympique Lyon direktörü Vincent Ponsot'un raporu doğrultusunda Lyon yöneticileri, Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Kerem'i kadrolarına katmak isteyen Fransızlar, Galatasaray ile pazarlığa oturmak için yaz transfer sezonunu bekliyor.
RADARDA SADECE KEREM YOKTU
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide Lyonlular'ın izlediği tek oyuncu Kerem Aktürkoğlu değildi. Vincent Ponsot, Beşiktaşlı oyunculardan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu hakkında da fikir sahibi olmak için mücadeleyi izledi. Zorlu karşılaşmada Kerem ve Rıdvan goller atarken, kaleci Ersin'in de kritik kurtarışları, Fransızları etkiledi.
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