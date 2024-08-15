Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı!
Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Mataró'da bir otoparkta bıçaklandı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Lamine Yamal'ın babası olan Mounir Nasraoui, çarşamba gecesi Mataró'da bir otoparkta bıçaklandı.
La Vanguardia gazetesine göre, Nasraoui, Badalona'daki Can Ruti hastanesine kaldırıldı ve hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Mataró belediye polisi ve Mossos d'Esquadra olayı araştırıyor ve birkaç tanığı belirlemiş durumda.
Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nasraoui'nin bilinmeyen nedenlerle bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtiyor. Gazeteci Mayka Navarro, Yamal'ın babasının birden fazla bıçak darbesi almış olabileceğini ifade etti.
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