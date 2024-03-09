Barcelona'ya galibiyeti Yamal getirdi!

Barcelona, ligde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın golü 16 yaşındaki Lamine Yamal'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:58
Barcelona'ya galibiyeti Yamal getirdi!
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İspanya La Liga 28. hafta maçında Barcelona, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Lamine Yamal attı. 16 yaşındaki futbolcu, bu dakikada şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Barcelona'da İlkay Gündoğan, 24. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Katalan ekibinde karşılaşmaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Marc Andre ter Stegen, Barcelona formasıyla 400. kez sahaya çıktı.

Mallorca'da Vedat Muriqi 90, Cyle Larin ise 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Barcelona 61 puana yükseldi. Mallorca, 27 puanda kaldı.

Barcelona, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak ardından ligde Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Mallorca, ligde gelecek hafta sahasında Granada'yı ağırlayacak.


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