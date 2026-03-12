Barış Göktürk kimdir? Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi kulisler hareketlenirken, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İş insanı Barış Göktürk, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

Barış Göktürk 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi ve University of California mezunudur. 2005 yılında Türkiye’ye dönerek çalışmaya başladığı aile şirketinde, 2009 yılı itibarıyla İcra Kurulu Başkanı oldu.

2018 yılından bu yana uluslararası Metal Expo Eurasia Fuarı’nın Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından yayınlanan Türkiye’nin en başarılı ‘40 yaş altı 40 iş insanı’ listesinde 29. sırada yer aldı.

2022-2027 döneminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve 2024 - 2025 döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı, Sky Spor ve Sky Media Group Onursal Başkanı, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ve Savunma Havacılık Kümelenmesi (SAHA) üyesidir.

Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 şirketi ve 18 markasıyla sanayi, ticaret, gayrimenkul geliştirme, fuarcılık, medya, ziraat ve hayvancılık alanında faaliyetini sürdürüyor.

BARIŞ GÖKTÜRK'ÜN ADAYLIĞI

Göktürk, son 40 yılda Fenerbahçe'nin futbolda 8 şampiyonluk yaşadığını, aynı dönemde rakip kulüplerden birinin 19, diğerinin ise 10 şampiyonluk kazandığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferlere rağmen birçok sezonda şampiyonluk yaşayamadığını aktaran Göktürk, "Kalıcı sportif başarı yalnızca yıldız transferlerle değil, doğru kadro mühendisliği ve profesyonel futbol aklıyla mümkün. Kulüpte bu anlayış kurumsallaşmak zorunda. Manchester City, uzun yıllar süren şampiyonluk arayışının ardından profesyonel futbol yapılanması ve güçlü ekonomik modelle yeni bir başarı dönemine girdi" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin basketbol branşında profesyonel yönetim modeliyle hareket ettiğini vurgulayan Göktürk, şahıslardan bağımsız bir sistem kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Barış Göktürk, 2026 yılında kulübün olağanüstü bir seçime gitmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kulübün reformlara yönelmesi gerektiğini anlatan Göktürk, mevcut yönetimin görev süresini tamamlamasının kulübün istikrarı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda aday olacağını aktararak, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.