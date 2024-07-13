Bartuğ Elmaz: 'Arda Güler'in izinden gideceğim'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 22:09

Güncelleme: 13.07.2024 - 22:09

Fenerbahçeli futbolcu Bartuğ Elmaz, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalar yaptı. Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "14 gündür günde çift idmanla yoğun bir kamp geçirdik. Bugün ilk yarıyı çok iyi oynadık. İyi mücadele edip, güzel skorla kampı güzel bir şekilde bitirdik.

"MOURINHO AÇIKLAMASI"

Jose Mourinho geldiği ilk günden beri çok heyecanlıydım. Hemen sezon başlasın istiyordum. Hocam bu maçta bana güvendi ve şans verdi. Verdiği şansı değerlendirmeye çalıştım.

"ARDA GÜLER GİBİ OLACAĞIM"

Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Ben de inşallah onun izinden gideceğim. Hedefim tabii ki Avrupa.

Tabii ki eksiklerimiz var. Gün gün gelişiyoruz. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Benim de hayalim Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek."