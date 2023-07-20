Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 22:01

Güncelleme: 20.07.2023 - 22:01

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Marsilya'dan yapılan açıklamada ise, "Teşekkürler Bartuğ. Orta saha oyuncumuz Fenerbahçe'ye transfer oldu." ifadeleri kullandıldı.