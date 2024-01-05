Bartuğ Elmaz için transfer açıklaması: 'Onun aramızda olmasını isterim'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:30

Gelecek sezon Süper Lig'de yer almak isteyen ve çalışmalara başlayan Sakaryaspor'un hedefinde Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz var.

TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tuncay Şanlı, "Bartuğ gibi bir oyuncuyu her teknik adam ister çünkü hem çok kaliteli hem çok yönlü bir oyuncu. İsmail hocanın onu bırakacağını düşünmüyorum" dedi.

"GÖRÜŞMEM OLDU"

Bartuğ Elmaz'la görüşme yaptığını söyleyen Tuncay Şanlı şu cümlelerle açıklamalarını sürdürdü:

"Bir ufak görüşmem oldu, girişimde bulundum ne olur ne olmaz çünkü çok fazla isteyeni var. Onun da aramızda olmasını tabii ki isterim. Elimizi çok fazla güçlendirebilecek bir oyuncu."

5 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta süre alan Bartuğ Elmaz skor katkısı üretemedi.