Bartuğ Elmaz ilk golünü attı, Maribor kazandı!

Slovenya PrevaLiga'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, deplasmanda Celje'yi 2-1 mağlup etti. Maribor'un 2. golünü, Fenerbahçe'den kiralanan Bartuğ Elmaz attı.

Bartuğ Elmaz ilk golünü attı, Maribor kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 21:24

Slovenya PrevaLiga'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, deplasmanda Celje ile karşı karşıya geldi.

Z'dezele Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Maribor 2-1 kazandı.

Maribor'un gollerini 33. dakikada Benjanin Tetteh ve 52. dakikada Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiraladığı Bartuğ Elmaz kaydetti.

Celje'nin tek golü ise 64. dakikada Armandas Kucys'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Maribor, 39 puanla 2. sıraya yerleşti. 31 puanda kalan Celje ise 5. sırada konumlandı.


Etiketler: #Slovenya #maribor #bartuğ elmaz
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