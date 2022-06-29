Bartuğ Elmaz, Marsilya ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın altyapısından bonservis olarak Fransa 1 Lig ekibi Marsilya'ya transfer olan daha sonra rezerv takıma gönderilen Bartuğ Elmez, sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın altyapısında yetişen daha sonra forma şansı bulumadığı için Marsilya'nın altyapı takımına transfer olan Bartuğ Elmaz, Fransa ekibi ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan ayrılan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu Fransa 5. liginde bulunan Marsilya'nın rezerv takımında forma giyecek.
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