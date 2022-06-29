29 Haziran 2022 Çarşamba, 23:18

Galatasaray'ın altyapısında yetişen daha sonra forma şansı bulumadığı için Marsilya'nın altyapı takımına transfer olan Bartuğ Elmaz, Fransa ekibi ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan ayrılan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu Fransa 5. liginde bulunan Marsilya'nın rezerv takımında forma giyecek.