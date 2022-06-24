Bartuğ Elmaz Olimpik Marsilya'ya transfer oldu!
Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, Olimpik Marsilya'ya imza attı ve Fransız kulübünün rezerv takımıyla 5. ligde mücadele edeceği açıklandı.
Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, Olimpik Marsilya ile sözleşme imzaladı.
Olimpik Marsilya, Galatasaray'dan ayrılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ile sözleşme imzalandığını ve gelecek sezon National 3 Ligi'nde (Fransa 5. Ligi) mücadele edecek olan rezerv takıma gönderildiğini açıkladı.
19 yaşındaki Bartuğ Elmaz, 10 yaşında girdiği Galatasaray altyapısından bu sezon sonu sözleşmesi bitince ayrılmıştı. Bartuğ Elmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 1 maça çıktı.
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