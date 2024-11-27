Başakşehir 90+6'da yıkıldı!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:33

Güncelleme: 27.11.2024 - 20:33

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. haftasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti. Petrocub'a beraberliği getiren golü ise 90+6' da Bors kaydetti.

Maçta VAR kararları önemli rol oynadı. Maçın 4. dakikasında Petrocub'un Lungu'nun attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Öte yandan Petrocub kalecisi Smalanea'nın 50. dakikada ceza alanı dışında elle oynaması sonrası kırmızı kartına başvuran hakem Genc Nuza, VAR incelemesinde pozisyon öncesi Kemen'in faul yaptığını tespit etti ve kırmızı kartı iptal etti.

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde Başakşehir puanını 2'ye yükseltti. Öte yandan Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Petrocub ise Konferans Ligi'nde 1 puana ulaştı. UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Başakşehir evinde Heidenheim'ı ağırlarken, Petrocub sahasında Real Betis ile karşılaşacak.