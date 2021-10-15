Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ekim 2021 Cuma, 08:18

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports1'den naklen yayınlanacak.

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.

Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.

MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza, Ghezzal-Atiba-Teixeira-Güven, Batshuayi.

SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2) ve Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Kevin N'sakala ve riske edilmeyecek Miralem Pjanic karşılaşmada görev alamayacak.

Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı.

Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı.

Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu karşılaşmada forma giyebilecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR İLE BEŞİKTAŞ'IN 30. RANDEVUSU

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 29 resmi maçta rakibine 8 kez üstünlük kurabildi. Medipol Başakşehir de Beşiktaş'ı 8 defa mağlup etmeyi başardı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.