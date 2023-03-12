Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:45

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 09:45

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Welinton cezalı, Ghezzal'ın durumu ise belirsiz.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

33. RANDEVU

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SINIRDAKİ İSİMLER

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş cephesinde ise Cenk Tosun bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde İstanbulspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

SON MAÇ BAŞAKŞEHİR'İN

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan 12 Eylül 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı.

Rekabette Medipol Başakşehir'in 43 golüne, Beşiktaş 41 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE ÜSTÜN

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlayacak.

Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

KUPADA 3 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.