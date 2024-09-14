Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
Süper Lig'de Bodrum FK ile Başakşehir'in mücadelesinde iki takım 10 kişi kaldı. Kazanan 90'da attığı golle Başakşehir oldu.
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Bodrum FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
Bodrum FK'da Fredy 59. dakikada, Başakşehir'de ise 66. dakikada oyuna giren Dimitrios Pelkas, 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki takımın birer kişi eksildiği maçta zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yaşandı. Başakşehir 90. dakikada Leo Duarte'nin atıtğı golle galibiyete ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Bodrum FK 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Hatayspor'a konuk olacak. Başakşehir, Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Etiketler: #bodrumspor #Başakşehir #Trendyol Süper Lig
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