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Başakşehir'den Galatasaray maçında alkış kararı!

Başakşehir'den Galatasaray maçında alkış kararı!

29.05.2025 14:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Başakşehir'den Galatasaray maçında alkış kararı!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçında rakiplerini alkışlayacaklarını söyledi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Çağdaş Atan ile imzalanan yeni sözleşme töreninde açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, sezonun son haftasında karşılaşacakları şampiyon Galatasaray'ı alkışlayacaklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, "Yarın (Cuma) Galatasaray ile karşılaşacaksınız. Avrupa'da bunu görüyoruz. Başakşehir de Kasımpaşa maçında alkışlar eşliğinde sahaya çıkmıştı. Yarın yine böyle bir şey görebilir miyiz?" sorusunun ardından, "Tabii ki doğal olan şampiyonu alkışlamak. Hocamız da aynı düşüncede. Oyuncularımız sahaya çıkıp, tüm Galatasaray oyuncularını alkışlayıp sahaya davet edecek. Biz zaten tebrik etmiştik" diye cevap verdi.

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