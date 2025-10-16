Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj!

Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabında Başakşehir Futbol Kulübü'nün paylaşımını beğenmesiyle Türkiye'de gündem oldu.

Başakşehir'in sosyal medya ekibi, bu etkileşimi fırsata çevirerek yapay zeka destekli bir video hazırladı.

Videoda Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden." dediği eğlenceli bir sahne canlandırıldı.

Kulüp, bu mizahi çalışmayı Fransız yıldızın dilinde "Continue à nous suivre Kylian!" (Bizi takip etmeye devam et Kylian!) notuyla paylaşarak sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Turuncu-lacivertlilerin yaratıcı paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.