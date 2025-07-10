Başakşehir Eldor Shomurodov transferini resmen açıkladı!

RAMS Başakşehir, İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen Özbek milli futbolcu Eldor Shomurodov'u renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.

Roma'nın 2021'de transfer ettiği Eldor Shomurodov, tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 13 gol kaydetti.

Özbek oyuncu, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında Spezia, 2023-2024'te ise Cagliari'de kiralık olarak görev yapmıştı.