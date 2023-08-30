Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İtalyan ekibi Torino'dan Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Başakşehir, Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte Başakşehir'in açıklaması:
"Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.
Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- İşte muhtemel rakipler...
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- Yandaş Selvi'den 'Meral Akşener' iddiası
- İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!
- Changan 3. elektrikli alt markası Qiyuan çıktı