Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiraladı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:46

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:46

Başakşehir, Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.

Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."