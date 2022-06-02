Başakşehir, Epureanu ile devam dedi

Başakşehir, deneyimli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile sözleşme yeniledi.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 18:57
Başakşehir, Epureanu ile devam dedi
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Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır.

Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz"


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