Başakşehir, Epureanu ile devam dedi
Başakşehir, deneyimli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile sözleşme yeniledi.
Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.
İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:
"Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır.
Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz"
Video Haberler
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- AKP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na dert yandılar
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki diyalog gündem oldu!
- Halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı
- 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
- İş adamlarını ağına düşüren 5 şüpheli yakalandı
- 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- 'Biri kendini yakıyorsa, toplum da kendini yakıyor...'
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler