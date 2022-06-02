Başakşehir, Epureanu ile devam dedi

02 Haziran 2022 Perşembe, 18:57

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır.

Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz"