Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geleği mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:31
Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. 

Saat 20:00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetirken, müsabakanın VAR hakemi de belli oldu.

Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Hakan Ceylan ve Mustafa Emre Eyisoy.


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