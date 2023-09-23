Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geleği mücadelenin VAR hakemi açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak.
Saat 20:00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetirken, müsabakanın VAR hakemi de belli oldu.
Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Hakan Ceylan ve Mustafa Emre Eyisoy.
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