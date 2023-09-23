Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:31

Güncelleme: 23.09.2023 - 12:31

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak.

Saat 20:00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetirken, müsabakanın VAR hakemi de belli oldu.

Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Hakan Ceylan ve Mustafa Emre Eyisoy.