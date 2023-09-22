Galatasaray'ın yeni transferi Tete'den Grabara yorumu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:50

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:50

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın maç sonrası yaptığı paylaşım olay olmuştu.

Kamil Grabara, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabından, "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmış ve Galatasaraylılar gönderiye tepki yağdırmıştı.

TETE'DEN KAMIL GRABARA YORUMU

Kamil Grabara'nın bu sözlerine bir tepki de söz konusu maçta Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Tete'den geldi.

Brezilyalı yıldız Tete, Kamil Grabara'nın sözlerini hatırlatan paylaşımın altına, "Takımını tanımıyorum bile. Ondan ağlara giden topu çıkarabilmesini isterdim. Berbat bir kaleci" yorumunu bıraktı.

Tete'nin bu yorumu Galatasaraylı taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu.