Galatasaray, Balkan Şampiyonu oldu!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti.
Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-11, 25-21 ve 25-14'lük setlerle yendi.
Oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray Daikin, tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu.
CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşti. Bu turda ilk maç 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- '2-3 ay içerisinde önlem alınmazsa...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'tutuklama' kararına tepki
- Merkez Bankası'ndan 4. faiz artışı
- Ünlü isim evinde ölü bulundu!
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- iPhone 15 Pro Max almak isteyenlere kötü haber
- Kemal Sunal filmleri için Yargıtay'dan emsal karar!