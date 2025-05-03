Başakşehir, Hatayspor'u 4 golle mağlup etti!

Süper Lig'de Başakşehir, Hatayspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Başakşehir, Hatayspor'u 4 golle mağlup etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 21:10

Süper Lig'de küme düşen Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeledek kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Hatayspor oldu.

Hatayspor, 4. dakikada Carlos Strandberg'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Başakşehir, 9. dakikada Krzysztof Piatek ve 30. dakikada Yusuf Sarı'nın golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı. Maçın 45. dakikasında Krzysztof Piatek penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçta Hatayspor 56. dakikada Bilal Boutobba ile durumu 2-2 yaptı. Başakşehir 82. dakikada Ivan Brnic ile 3-2 öne geçti. Konuk ekip Başakşehir, 90. dakikada Joao Figueiredo'nun penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazandı.

Başakşehir bu galibiyetin ardındna puanını 51'e yükseltti. Hatayspor 19 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Başakşehir #hatayspor #süper lig

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