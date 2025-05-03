Başakşehir, Hatayspor'u 4 golle mağlup etti!
Süper Lig'de Başakşehir, Hatayspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Süper Lig'de küme düşen Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeledek kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Hatayspor oldu.
Hatayspor, 4. dakikada Carlos Strandberg'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Başakşehir, 9. dakikada Krzysztof Piatek ve 30. dakikada Yusuf Sarı'nın golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı. Maçın 45. dakikasında Krzysztof Piatek penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maçta Hatayspor 56. dakikada Bilal Boutobba ile durumu 2-2 yaptı. Başakşehir 82. dakikada Ivan Brnic ile 3-2 öne geçti. Konuk ekip Başakşehir, 90. dakikada Joao Figueiredo'nun penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazandı.
Başakşehir bu galibiyetin ardındna puanını 51'e yükseltti. Hatayspor 19 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Rıza Çalımbay: 'Bu maç bizim maçımız değil'
- Miami GP'sinde sprint yarışını Lando Norris kazandı
- Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
- Torreira'dan maç sonu Galatasaray itirafı
- Beşiktaş Hentbol, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü!
- Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak
- Başakşehir, Hatayspor'u 4 golle mağlup etti!
- Galatasaray'da sakatlık: Oyuna devam edemedi!
- Lucas Torreira, performansıyla göz doldurdu!
- Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşımı!
- Marmara Denizi’nde deprem!
- Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
- 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı
- 'Bu millet Ekrem Başkan'ı sana 'telef' ettirmez'
- Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!
- FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ
- İstanbul'da yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
- Ahmet Ercan'dan kritik değerlendirme!
- AKP'li Mehmet Metiner yuhalandı!